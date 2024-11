Mistermovie.it - Mister Movie | Tensione in Radio tra Elodie e Lucilla Agosti su R101, il Botta e Risposta Inaspettato

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Durante un’intervista su, il dialogo traha preso una piega inaspettata, sfociando in uno scambio di battute al vetriolo. L’occasione era la promozione del duetto dicon Tiziano Ferro e una conversazione sul calendario Pirelli, che vede la cantante tra i protagonisti. Tuttavia, un commento dell’ha innescato una reazione pungente da parte della cantante, creando un momento diin diretta.Il Calendario Pirelli al Centro del DibattitoDurante l’intervista,ha definito il calendario Pirelli come “super cool”, ma si è soffermata su una specifica foto di, in cui appare nuda con un tronco strategicamente posizionato davanti a lei. Facendo riferimento al possibile impatto dell’immagine sul web, la conduttrice ha ironizzato sull’arrivo imminente di meme a riguardo.