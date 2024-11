Mistermovie.it - Mister Movie | La Talpa Chiusura Anticipata, ecco la data ultima puntata

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Colpo di scena per i fan di La! Il reality condotto da Diletta Leotta si avvia verso una, come riportato da Davide Maggio. Una notizia che ha sorpreso molti, considerando le aspettative iniziali per il grande ritorno del format. Le tre puntate previste saranno accorpate in un’unica serata finale, in onda lunedì 25 novembre, che segnerà ufficialmente l’epilogo dello show.Perché la?I motivi di questa decisione non sono ancora stati chiariti ufficialmente, ma i rumors parlano di ascolti non all’altezza delle aspettative. Nonostante l’impegno della produzione e la presenza carismatica di Diletta Leotta, il programma sembra non essere riuscito a catturare il pubblico come sperato.