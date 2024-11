Mistermovie.it - Mister Movie | È ufficiale FROM rinnovato per la 4 Stagione, quando esce?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La serie horroriosacontinuerà a tenere i fan con il fiato sospeso: MGM+ ha confermato ufficialmente il rinnovo per la quarta, con Harold Perrineau come volto dell’annuncio in un video speciale. La notizia porta entusiasmo tra gli appassionati, impazienti di scoprire di più sui segreti dellaiosa città e sui suoi inquietanti abitanti.la 4di?Con la produzione prevista per il 2025 in Nuova Scozia, i nuovi episodi arriveranno nel 2026, proseguendo un racconto sempre più complesso e ricco di colpi di scena.4: Nuove Domande ei IrresoltiLa terzadiha introdotto nuovi personaggi ed elementi, ampliando il panorama narrativo della serie. Tuttavia, con un solo episodio rimasto, molte delle domande principali restano senza risposta.