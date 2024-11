Puntomagazine.it - M5S, Villani: “Nasce il gruppo territoriale di Nocera Inferiore”

La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia: “Auguri di buon lavoro al Prof. Giacomo Franco”Nella serata di ieri giovedì 21 Novembre si è riunito per la prima volta ildel Movimento 5 Stelle di. Si tratta di un ulteriore, importante, tassello della riorganizzazione messa in atto dal Movimento sui territori.“Sul territorio dimolti degli iscritti ci sono da quando è nato il Movimento nel 2009 – commenta il neoeletto Giacomo Franco – ma in forma spontanea e talvolta un po’ disorganizzata. Da oggi invece abbiamo unformalmente riconosciuto che potrà avanzare istanze ai nostri vertici e che soprattutto si porrà in ascolto dei cittadini e delle loro forme associative.