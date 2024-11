Biccy.it - Lunedì 25 novembre scopriremo chi è La Talpa: Canale 5 trasmetterà le ultime 3 puntate

La chiusura anticipata de Laera nell’aria ma dopo aver visto le anticipazioni su Mediaset Infinity la speranza era che venissero accorpate solo leduelasciando intatta la quarta. Ma così non sarà. Come anticipato da AdnKronos, Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto di chiudere il realitysera. Fra tre giorni, quindi, con tre settimane d’anticipo,chi è La.NON PARLATEMI.“La2025 verrà smascheratain tardissima serata su5” – si legge su AdnKronos – “La quarta puntata del reality condotto da Diletta Leotta, prevista perin prime time su5, diventerà infatti una super puntata finale che ingloberà, in un montaggio serrato, anche la quinta e la sesta puntata. A quanto apprende l’AdnKronos, il gran finale didarà spazio alle prove speciali e alle eliminazioni di tutte letre, asciugando la parte del talk”.