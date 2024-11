Oasport.it - LIVE Struff-Griekspoor 7-6, 5-7, 1-2, Germania-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: break in apertura Paesi Bassi, tedesco al lumicino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Ci prova. La partita non si gioca più sulla sua battuta.40-15 Ace (11°).30-15 Servizio, volèe e smash!15-15 Errore di dritto.15-0 Prima vincente.0-2 A quindici unsempre più in comando.40-15 Passa di rovescio.40-0 Con il rovescio.30-0 Prima vincente.15-0 Servizio, dritto e volèe alta.0-1 Clamoroso errore con lo smash di. Frittata fatta! In dieci minuti è cambiato tutto!a un passo dalla finale!30-40 Adesso gli legge anche il servizio, rispondee stecca di dritto. PallaDELICATISSIMA!30-30 Risposta favolosa sulla riga, totalmente cambiata la partita.30-15 Risposta stretta sulla riga.30-0 Non risponde di dritto sulla seconda.15-0 Gran dritto anomalo per aprirsi il campo del