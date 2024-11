Le pale eoliche non sono segretamente alimentate a gasolio

Leggi su Open.online

Circola il filmato di una donna col volto coperto che svelerebbe il fantomatico complotto della “messa in scena” delle, il tutto per smentire l’esistenza delle energie rinnovabili. Tali strutture, infatti, verrebbero tenute in movimento con dei non meglio identificati motori a combustibile fossile. La prova? Secondo la misteriosa indagatrice, starebbe nel suo fazzoletto, che non sventola abbastanza, mentre lealle sue spalle continuano a girare. In questo articolo sveleremo il “mistero”.Per chi ha fretta:Nella clip condivisa su Facebook, una donna si filma con alle spalle delleapparentemente mosse in assenza di vento.La donna teorizza quindi un complotto volto a far muovere lecon motori a combustibile per farci credere nella sostenibilità delle energie rinnovabili.