Gaeta.it - L’arrivo dell’intelligenza artificiale in Hubcore.Ai: novità per Destination Italia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La piattaforma.Ai, di proprietà di, introduce tecnologie di intelligenzaper migliorare i servizi dedicati agli operatori incoming. Con l’obiettivo di semplificare il lavoro di DMC, DMO e tour operator, sono stati sviluppati tre moduli specifici che promettono di ottimizzare notevolmente le operazioni quotidiane. Queste innovazioni si pongono come un’importante evoluzione nella digitalizzazione del settore turistico.Il copywriter assistant: una marcia in più per la creazione dei contenutiUno dei principali strumenti implementati è il copywriter assistant, che permette di accelerare la generazione e la traduzione dei contenuti in diverse lingue. Con questo strumento, gli operatori possono ridurre fino al 90% i tempi necessari per la creazione di testi promozionali e informazioni sui servizi offerti.