Grande Fratello, Samira Lui protagonista di una nuova avventura (Video)

Lui con un post su Instagram ha annunciato la bella novità che la vedein unLui è ladeldel nuovo singolo di Cristiano Malgioglio dal titolo “Rosa Tormento”. La bellissima ex gieffina, che alaveva fatto girare la testa a Giuseppe Garibaldi, e che adesso è al fianco di gerry Scotti a la Ruota della Fortuna, è stata scelta da Malgioglio per la sua clip.Nelle scorse ore in anteprima la ex gieffina ha mostrato alcune scene dal set annunciando che non vedeva l’ora di veder pubblicato ildella canzone di Cristiano Malgioglio.Leggi anche–> Sanremo 2025, sette nomi di Big certi. Lo spoiler dalla BalivoProprio lui aveva anche presentato qualche tempo fa ad Amici il brano dal titolo Rosa Tormento, facendo ballare tutti, compresa la padrona di casa Maria De Filippi.