Gaffe di Matano a La vita in diretta | augura In bocca al lupo a un uomo aggredito dall’animale – Il video

di Albertoa Lainsu Rai 1 ieri 21 novembre. Il conduttore del programma era in collegamento con un inviato dall’Abruzzo che stava intervistando l’imprenditore agricolo Francesco Tancredi, unche si è salvato dall’attacco di unmentre era nei campi grazie agli insegnamenti della boxe. Sarà stata noncuranza o casualità, ma il conduttore perre una pronta guarigione all’agricoltore si è rivolto a lui con il fuori luogo: «Inal». In studio è calato il gelo.November 22, 2024 La storia di TancrediIna unl’imprenditore di Castelnuovo al Vomano (Teramo) ci è infatti finito sul serio. E le cose potevano andare molto peggio se non fosse stato per la sua prontezza. L’ha infatti riportato “solo” venti punti di sutura al zigomo, al braccio e alle labbra oltre a 10 giorni di prognosi.