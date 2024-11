Game-experience.it - FromSoftware è al lavoro su diversi “nuovi progetti”, conferma Hidetaka Miyazaki

, director di Elden Ring e capo di, ha rivelato che il team di sviluppo giapponese è attualmente alsu“, senza aggiungere però ulteriori informazioni in merito a queste novità attualmente in lavorazione.Cogliendo la preziosa occasione rappresentata dalla premiazione ai Golden Joystick Awards, dove Shadow of the Erdtree ha vinto il premio come migliore espansione dell’anno, il noto game director nipponico ha deciso di condividere degli aggiornamenti in merito al futuro del team.ha quindi prima di tutto ringraziato i fan per il grande supporto ricevuto in tutti questi anni, per poi aggiungere senza troppe sorprese che in quel disono alsu. Purtroppo il dirigente non ha fornito ulteriori dettagli in merito a questi titoli in sviluppo, ma nonostante ciò abbiamo avuto lache il team giapponese è alle prese con lo sviluppo contemporaneo di più, un qualcosa di non scontato.