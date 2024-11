Gamberorosso.it - “Faccio la pasta anche con i grani non italiani, hanno troppo glutine". Uno chef campano apre il suo pastificio

Giuseppe Iannotti non è nuovo alle provocazioni - sempre costruttive, va detto - come quella riguardante le frollature e la mancanza di una regolamentazione chiara. Ora lancia la sua linea dii Sanniti” ottenuta utilizzando, con orgoglio, «grano coltivato sul pianeta terra».i Sannitii Sanniti è unstorico di San Giorgio del Sannio che per un periodo si è avvalso della consulenza di Giuseppe Iannotti, per poi vendere la proprietà proprio alloche in questi giorni sta lanciando il nuovo corso delattraverso una linea didacoltivati sul pianeta Terra. «La mia è chiaramente una provocazione per sottolineare che iin questo momentoun problema tecnico, ovveroun alto indice die un basso indice proteico.