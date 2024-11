Oasport.it - F1, Vasseur punzecchia Wolff: “Hamilton con noi ai test di Abu Dhabi? Chiedete a Toto…”

Leggi su Oasport.it

Quando mancano ormai tre gare al termine del Mondiale di Formula Uno 2024, è sempre più vicino il momento del debutto in Ferrari di Lewis. Il sette volte campione iridato lascerà infatti la Mercedes a fine anno per prendere il posto di Carlos Sainz come compagno di squadra del monegasco Charles Leclerc al volante della Rossa.dovrà attendere ipre-stagionali di Sakhir (26-28 febbraio 2025) per cominciare ufficialmente la sua avventura con la Scuderia di Maranello, non potendo scendere in pista neipost-stagionali di Abuin programma due giorni dopo la fine di questo campionato per motivi contrattuali. I team principal di Ferrari e Mercedes sono stati interpellati sulla questione nella conferenza stampa odierna a Las Vegas.“Questa è una domanda che dovreste fare a Toto.