Ilfattoquotidiano.it - F1, prove libere a Las Vegas non esaltanti per le Ferrari. Leclerc e Sainz: “Non è andata come ci aspettavamo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unacompetitiva quella vista nella notte di Las, anche se ci si aspettava comunque qualcosa in più. Charlesha chiuso lecon il quinto tempo alle spalle del compagno Carlos, dando prova di poter stare nel gruppo delle favorite sul circuito americano, in cui tra l’altro lo scorso anno ottenne la pole.Le parole diIl monegasco non si dice particolarmente soddisfatto del risultato, ma intende comunque migliorare la sua posizione: “Non è stata una giornata memorabile per noi, ma sembra che sia stata complicata anche per le altre squadre. Non siamo forticidi essere prima di scendere in pista: con queste condizioni meteo molto fredde per noi è ancora difficile portare le gomme nella temperatura ideale, cosa che sapevamo sarebbe stata la sfida del weekend, quindi stanotte lavoreremo su questo.