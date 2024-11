Liberoquotidiano.it - Emergenza abitativa, Giovanni Todde: "Citta turistiche, troppi b&b". Amedeo Di Pietro: "Servono regole per aiutare famiglie e studenti"

“L'incremento dei b&b e delle case vacanze ha avuto un impatto significativo sull'. Nelle città a vocazione turistica oltre il 15% delle abitazioni sono destinate ad affitti brevi e il numero degli annunci attraverso piattaforme on-line supera le 500mila unità. Oltre 50milarisentono della carenzain città come Milano, Roma e Bologna per non parlare dei senza fissa dimora. Serve una regolamentazione di questo fenomeno, prevedendo un limite massimo di giorni annui per l'utilizzazione delle abitazioni destinate a tal fine e incentivi per gli affitti di lungo periodo con una rimodulazione della normativa dell'edilizia residenziale pubblica favorendo i meno abbienti e le giovani coppie. Anche la leva fiscale può essere utile con una tassazione progressiva da destinare all'housing sociale per chi utilizza gli appartamenti per l'ospitalità”.