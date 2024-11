Colpo di Romero per il Tottenham in vista della sfida con il Manchester City

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 15:48:45 Breaking news:Ilsarà senza la coppia difensiva centrale di prima scelta per la trasferta di domani contro ildopo che l’allenatore Ange Postecoglou ha confermato che Cristiansalterà la partita all’Etihad.si è infortunato nella vittoria degli Spurs contro l’Aston Villa primasosta per le nazionali e martedì ha saltato la partita dell’Argentina contro il Perù.Si unisce a Micky van de Ven in disparte con il nazionale olandese non in grado di rientrare da un problema al tendine del ginocchio.Precedentemente al Dekihad pic.twitter.com/U6jXRRp9Gu—(@SpursOfficial) 20 novembre 2024“non sarà a posto domani – speriamo che stia bene per la prossima settimana”, ha detto Postecoglou, che ha aggiunto su Van de Ven: “C’è sempre una naturale cautela con qualcuno che ha un problema ricorrente ma non lo fai voglio trattarlo con i guanti perché alla fine deve uscire e giocare.