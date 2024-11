Oasport.it - Ciclismo, il Tour of the Alps 2025 farà tappa a San Candido: l’omaggio a Jannik Sinner

Ilof thedia San: sarà questopensato dagli organizzatori per celebrare le gesta di. La corsa, presentata al PalaCongressi di Riva del Garda, si svolgerà dal 21 al 25 apriletra Trentino, Alto Adige e Tirolo.Saranno cinque le frazioni previste, per un totale di 739 chilometri e 14700 metri di dislivello. Si partirà dal Trentino nel giorno di Pasquetta, per la precisione da San Lorenzo Dorsino, sede di partenza ed arrivo della prima.Nella seconda frazione la carovana prenderà il via da Mezzolombardo per entrare poi in Alto Adige, con l’arrivo diprevisto a Vipiteno-Racines, seguito, nella giornata successiva, dal traguardo posto a San, sotto le tre Cime di Lavaredo, in omaggio al tennista, nativo del luogo.