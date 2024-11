Lanazione.it - Chimica e laboratori spingono il Cattaneo

SAN MINIATO E’ l’indirizzo chimico a spingere l’istituto tecnico Carlodi San Miniato in vetta alla classifica per la percentuale di diplomati che trovano lavoro. Gli specializzati inconciaria che escono dalsono visti e presi. Anzi, il settore delle concerie ne richiederebbe di più. "Questo dato mi è particolarmente gradito – commenta la dirigente scolastica del, professoressa Elena Casarosa – I dati di Eduscopio sono positivi per la nostra scuola per quanto riguarda l’approdo nel mondo del lavoro. Siamo migliorati come istituto tecnico e siamo rimasti il migliore istituto in provincia per la parte tecnologica che è legata all’unico indirizzo che abbiamo, il chimico. Significa che chi decide di intraprendere questo tipo di studi, che piace poco agli studenti delle Secondarie di primo grado, ha sbocchi professionali immediati.