Bundesliga 2024 25 | tris del Bayern Monaco all’Augsburg con tripletta di Kane

Leggi su Sportface.it

Tutto facile per ilnell’anticipo dell’undicesima giornata della/25. La formazione di Kompany stende infatti con un netto 3-0 l’Augsburg nel segno di Harry: il centravanti inglese infatti firma unache gli permette di riprendersi lo scettro di capocannoniere del campionato con 14 gol, e regala così i tre punti alla sua squadra. I bavaresi volano così a +8 sul Lipsia secondo, impegnato domani sul campo dell’Hoffenheim. Succede tutto nella ripresa: al 63? netto fallo di mano di Pedersen, che impedisce adi colpire a rete di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dal dischetto va lo stesso bomber inglese, che la mette nel sette per il gol dell’1-0. Ildomina ma non riesce a raddoppiare fino al recupero, quando un fallo di Schlotterbeck sempre sudecreta il secondo rigore: l’ex Tottenham questa volta spiazza Labrovic e fa 2-0.