Calciomercato.it - UFFICIALE, altra penalizzazione di 10 punti: la classifica è stravolta

Leggi su Calciomercato.it

Arrivano altre penalizzazioni che stravolgono lala sentenza del Tribunale Federale Nazionale. Tutti gli aggiornamentiAltre due penalizzazioni a campionato in corso, cambia nuovamente la. È arrivato il verdettodel Tribunale Federale Nazionale.La sanzione è pesantissima: maxi squalifica eper il club italiano. Cambia ancora ladi Serie C (Foto ANSA) – Calciomercato.itIl Taranto incassa altri 6diper il mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi, mentre la Turris perde 4inper il mancato pagamento di ritenute Irpef e contributi Inps relativi alle mensilità di luglio e agosto. I due club militano nel girone C del campionato di Serie C 2024-2025.Questo il comunicatodella FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Carlo Sica ha sanzionato il Taranto (Serie C girone C) con seidinell’ambito dei procedimenti n.