Gaeta.it - Trattore Intelligente e Simulazioni Digitali: Evoluzione dell’Agricoltura di Precisione

L'agricoltura sta subendo una trasformazione significativa grazie all'integrazione di tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale e lazzazione. Un esempio notevole è rappresentato dal Simulatore SimAgri, sviluppato nell'ambito del progetto AgroFiliere dal Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura . Questo strumento promette di rivoluzionare il settore agricolo, rendendo più efficienti le operazioni di semina e irrorazione attraverso la guida automatica a controllo satellitare.Cos'è il Simulatore SimAgriIl Simulatore SimAgri è undi nuova generazione con funzionalità di guida automatica, in grado di comunicare con diversi macchinari agricoli, come seminatrici die barre irroratrici. Questa tecnologia permette di adattare la distribuzione di concimi e antiparassitari in base alle specifiche esigenze del terreno, grazie a dati raccolti da droni e rilevamentidelle colture.