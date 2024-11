.com - Roma, furto e ricettazione: arrestata 34enne

Cinquemila euro in contanti, orologi di lusso e macchine sportive. E’ quanto trovato a casa di una donna aaccusata di. La donna di 34 anni, con precedenti penali, è statadai Carabinieri della Stazione diLa Storta in collaborazione con i militari di San Vittorinono. L’accusa nei suoi confronti riguarda reati diaggravato,e possesso di documenti di identificazione falsi.Fermata per truffa aL’operazione è scattata durante un controllo presso l’abitazione della donna a San Vittorinono. Durante l’identificazione, laha presentato una carta d’identità risultata contraffatta e riportante generalità false. Il documento era stato probabilmente fabbricato con l’intento di eludere due ordini di carcerazione pendenti a suo carico.