Richiesta shock dal Dipartimento di Giustizia | Google potrebbe dover vendere Chrome

Facebook WhatsAppTwitter Ildidegli Stati Uniti ha mosso un attacco frontale contro Alphabet, la società madre di, proponendo misure drastiche per affrontare quello che definisce un monopolio nel settore della ricerca online. In particolare, lainclude la vendita del noto browsere l’adeguamento delle pratiche aziendali per consentire una maggiore concorrenza nel mercato.Accuse di monopolio e pratiche anticoncorrenzialiLe accuse contronon sono nuove, ma la recente iniziativa deldisegna un passo significativo nella lotta contro le pratiche ritenute anticoncorrenziali da parte della compagnia. Secondo il DoJ, il comportamento diha limitato le opportunità per i concorrenti, non solo in termini di accessibilità alla distribuzione, ma anche in relazione a potenziali alleanze strategiche.