Gamberorosso.it - "Per i giovani i ristoranti sono troppo cari". La ricerca Ipsos su Generazione Z e cibo

Leggi su Gamberorosso.it

Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi punta dritto al futuro pensando dedicando L'Assemblea 2024 al tema Formazione ed Educazione. Tema scottante, che indaga il tema della cultura alimentare a tutto tondo: parte dalla formazione scolastica, tra croniche difficoltà a strutturare dei percorsi formativi pratici (come sottolinea Mariella Organi) e prospettive aperte dalla riforma degli istituti tecnico-professionali sostenuta dal ministro Valditara, e arriva anche alle esigenze legate alla formazione aziendale, indispensabile per l'evoluzione del comparto, come dichiara il presidente di Fipe Lino Stoppani, che sottolinea il delicato contesto attuale, tra tensioni internazionali e incertezza economica, cambiamenti climatici, trasformazioni tecnologiche. Un quadro pieno di rischi, sfide ma anche opportunità che si poscogliere anche e soprattutto grazie a una adeguata formazione.