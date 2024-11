Gaeta.it - Nicolò Martinenghi lascia la Lombardia per allenarsi in Veneto: le parole di Fontana sul nuoto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In, il dibattito riguardante la carenza di impianti adeguati per ilha trovato voce nel campione olimpico. La sua decisione di trasferirsi inperha suscitato reazioni, tra cui quella del presidente della regione, Attilio, noto per le sue straordinarie prestazioni nella disciplina, ha evidenziato problematiche reali legate all’assenza di piscine da 50 metri nella sua regione natale, un tema di crescente importanza per la comunità sportiva locale.La mancanza di piscine da 50 metri inNegli ultimi anni, il tema delle strutture dedicate alinè diventato centrale nel discorso pubblico. Le piscine da 50 metri sono considerate fondamentali per gli atleti che aspirano a competizioni di alto livello.