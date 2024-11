Nerdpool.it - NerdPool incontra Yuto Tsukuda

Una grandissima novità portata da Planet Manga allo scorso Lucca Comics & Games è una nuova edizione di Food Wars Shokugeki no Soma. E come celebrare al meglio questa pubblicazione se non portando i suoi autori, protagonisti di firmacopie ed eventi legati al manga e alla cucina. Noi abbiamo potuto parlare con lo sceneggiatore, il sensei, dell’origine di questo manga e della sua collaborazione con il disegnatore Shun Saeki. E anche di cibo ovviamente. Ecco cosa ci ha raccontato nella nostra intervista. Sensei grazie per questa intervista. Ci piacerebbe iniziare parlando della genesi di Food Wars: da dove nasce l’idea di sviluppare un manga sulla cucina? Ha sempre avuto una passione per questo ambito?L’idea iniziale non è stata mia ma del disegnatore, il maestro Shun Saeki.