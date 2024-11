Lanazione.it - Medici e infermieri protestano. Da Empoli a Roma in corteo : "Difendiamo i nostri diritti"

Leggi su Lanazione.it

"L’adesione allo sciopero nazionale è stata molto alta. Alla manifestazione adeidella Asl Toscana centro siamo in 150, di cui diversi di". Franco Nassi, segretario Anaao Assomed dell’azienda Asl Toscana Centro è soddisfatto della partecipazione alla mobilitazione dei camici bianchi e degli. Lo sciopero, della durata di 24 ore, è stato indetto dai sindacati deiAnaao Assomed e Cimo-Fesmed, e da quello degliNursing Up, per protestare contro le misure contenute nel disegno di legge di bilancio, cioè il provvedimento sulla spesa e sulle entrate dello Stato per il 2025, che dovrà essere esaminato e approvato dal parlamento entro la fine dell’anno. I sindacati contestano tra le altre cose mancati aumenti degli stipendi, risorse insufficienti al settore e mancate assunzioni.