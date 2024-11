Lopinionista.it - Mattarella all’Anci: “I Comuni simbolo dell’unità del Paese”

Leggi su Lopinionista.it

TORINO – “Il ruolo deie’ cruciale, cosi’ come la loro funzione di rappresentare le attese delle rispettiveta’, partecipando alle scelte che coinvolgono le sorti delle rispettive popolazioni. Isono l’espressione piu’ emblematica delle diversita’ italiane,della liberta’ e dell’unita’ del nostro. I Costituenti vollero porre l’autonomia deicome perno di un pluralismo sociale e istituzionale”.Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, all’assemblea dell’Anci a Torino. “Liberta’ e pluralismo come vettori di uno sviluppo della nuova Italia. Un’Italia in cui la partecipazione alle elezioni – dopo l’epoca dei podesta’ nominati dal regime – rendeva i cittadini protagonisti effettivi. Anche per questa ragione occorre adoperarsi, culturalmente e politicamente, perche’ la partecipazione al voto torni a salire”, ha concluso