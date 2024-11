Ilrestodelcarlino.it - Lo colpisce al volto e spruzza lo spray urticante: 21enne condannato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stava giocando ai videopoker quando, dopo una discussione per futili motivi, si era scagliato contro un altro avventore, colpendolo ripetutamente alcon dei pugni, per poirgli addosso unoe brandendo un coltello. Per questo motivo un tunisino di 21 anni, domiciliato a Fermo, ha patteggiato davanti al gip del tribunale di Fermo una pena di due anni e quattro mesi per i reati di lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La brutale aggressione si era consumata all’interno di un bar di Montegranaro e nell’esercizio commerciale erano tempestivamente intervenuti i carabinieri del posto che, attraverso rapidi accertamenti, avevano identificato e denunciato alla competente autorità giudiziaria giovane tunisino. Ilnordafricano era stato identificato con una fulminea attività investigativa, supportata anche dall’analisi di filmati di videosorveglianza pubblica e privata e dalle dichiarazioni di testimoni.