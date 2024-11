Gamberorosso.it - Le donne sono più predisposte a degustare vini. Lo dice la scienza

Spesso ci troviamo a confrontare le nostre esperienze gustative di un vino con altri riscontrando delle differenze percettive e, quindi, esperienziali diverse. Il primo pensiero che facciamo per giustificare questa diversità corre verso delle ipotetiche differenze di apprendimento o di abitudine che rendono molto variabile l’esperienza soggettiva. D’altra parte, Gordon Shepherd, professore di neurobiologia della Yale School of Medicine, in uno dei suoi testi dedicati alla Neurogastronomia (2012), dimostra quanto gli esseri umani abbiano un senso del sapore molto sviluppato e fortemente differenziato, per via della complessa elaborazione che avviene nel loro cervello e quindi a causa delle diverse occasioni di apprendimento. Ecco che le abitudini familiari, sociali e culturali incidono sull’abilità percettiva e discriminativa dei sapori.