Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte (e non solo) parla Maksimovic

L’ex difensore di Torino eNikola, attualmente al Montpellier, ha rilasciato un’intervista al sito www.magazine.com. Di seguito le sue parole.–primo in classifica, credi che gli azzurri lotteranno per lo scudetto?“Quella partenopea è un’ottima squadra, un buon allenatore che sa come vincere i titoli, quindi mi aspetto che il club azzurro sia un concorrente fino alla fine per la vittoria dello scudetto”., il Buongiorno.si vedrà dal mattino?.– Buongiorno è più forte di Kim? Ti ricorda Chiellini?“Chielini è unico, non lo paragonerei a nessuno. Kim si è inserito perfettamente nele ha contribuito come tutti in quel momento alla vittoria del tricolore, ilgiocava da squadra. E tutti erano ad alto livello, dall’inizio alla fine.