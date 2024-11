Ilgiorno.it - Il Coumune si tinge di blu per l’Unicef

Canegrate si unisce al mondo nella celebrazione del 35° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Comune aderisce all’iniziativa Go Blue, promossa dall’Associazione dei Comuni Italiani e da Unicef Italia, illuminando di blu il municipio fino a sabato 23 novembre. Questo gesto simbolico vuole accendere i riflettori sull’importanza di garantire i diritti fondamentali di ogni bambino e adolescente, un tema quanto mai urgente in un’epoca in cui troppe giovani vite sono vittime di conflitti, povertà e negazione dei diritti. Un impegno concreto: ogni bambino nato, un bambino salvato. La ricorrenza culminerà il 23 novembre, in occasione del Giorno delle Pigotte, con una cerimonia al Polo Culturale. Alle ore 10.