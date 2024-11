Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 21 novembre: Champions League femminile, Brasileirao

di21, in campo la, ile altri campionati minori in giro per il mondo.Finiti gli impegni delle nazionali per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e con la lista definitiva delle qualificate ai quarti di finale di Nations, in attesa della ripartenza di Serie A, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, oggi si giocano quattro partite dellae poco altro.Idi21(LaPresse) – IlVeggente.itPromettono almeno tre gol complessivi Hammarby-Manchester City, Valerenga-Bayern Monaco e Arsenal-Juventus, appare scontata anche la solita goleada del Barcellona che dopo il 7-0 dell’andata col St. Polten dovrebbe segnare anche in trasferta almeno quattro gol.