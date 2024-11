Secoloditalia.it - Fitto fa impazzire il campo largo: Pd, Verdi, M5S e centristi incapaci di parlare con voce sola

Leggi su Secoloditalia.it

La nomina prestigiosa di Raffaelea vicepresidente esecutivo della Commissione europea manda in frantumi quei miseri resti di quello che per pura convenzione definiamo. Le forze politiche di opposizione al governo Meloni sonodiconsul tema europeo. Che, come ha detto la premier Meloni, “é un successo dell’Italia, non del governo o di un partito”. Niente da fare, tutti vanno in ordine sparso e la prossima settimana ognun per sé al voto per la Commissione. Lo spappolamento delle posizioni susegnala un grave caso politico. Possono vincere in Umbria e in Emilia Romagna, ma questo non fa di loro forze in grado di governare e prendersi la guida dell’Italia.Boccia: “rappresenta l’Italia intera e non un governo”Buona parte degli eurodeputati del Pd, prima delegazione dei Socialisti, sono consapevoli – ob torto collo– del fatto che a Bruxelles conta anche l’interesse nazionale, non solo quello del partito.