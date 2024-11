È successo dopo il suo abbandono Uomini e Donne colpo di scena | Mario ha detto tutto agli amici

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cusitore fuori da. La notizia dell’al programma del cavaliere più discusso delle ultime due stagioni è uscita nelle scorse ore. Prima come corteggiatore e scelta mancata per molti di Ida Platano, poi come presenza fissa nel parterre degli over nella nuova edizione del dating show di Canale 5, a quanto dicono le anticipazioni lo speaker radiofonico ha salutato tutti e si è ritirato.Lorenzo Pugnaloni, il blogger esperto di, ha fatto sapere che parte della registrazione del 19 novembre è stata incentrata sul trono di Alessio e sulle segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. Alcune persone sostengono di aver visto il tronista in compagnia di una ragazza in diverse occasioni e spesso con loro ci sarebbe stato anche.Leggi anche: “Cacciato da Maria De Filippi”.