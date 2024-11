Bergamonews.it - Don Matteo, Delitti in famiglia o La madre? La tv del 21 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 21, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”, con Raoul Bova. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La strada giusta”: il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Intanto, Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia. Si avvicina il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa: sarà per quello che vede Donpassare per le strade di Spoleto?Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “in”. L’episodio di stasera sarà intitolato “Il caso Poggi”: Stefano Nazzi ci racconta una serie di omicidi avvenuti all’interno di relazioni affettive e familiari.