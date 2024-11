Devi lasciare subito la scuola Amici 24 addio tra le lacrime per l’allieva | è stata eliminata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Pessima notizia ad24 per un’allieva, che èdefinitivamentedal programma. L’annuncio alla ragazza è arrivata nel corso del daytime, andato in onda nella giornata di giovedì 21 novembre. Purtroppo la decisione presa ènegativa e lei èsostituita da un altro collega, che le ha scippato il posto ed è entrato ufficialmente in casetta.Ad24e se n’è andata tra le. Lei aveva già pianto precedentemente, quando aveva capito che la sua permanenza fosse fortemente a rischio. E ora che è arrivata la certezza è crollata emotivamente, avendo perso l’opportunità di inseguire il sogno verso il serale.Leggi anche: “Ascoltami adesso”.24, Maria De Filippi rompe il protocollo: entra nellacon un audio24, allievadefinitivamente: entra un altro ragazzoAd aver lasciato24 è un’allieva dell’insegnante Deborah Lettieri.