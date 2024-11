Captain America | Brave New World Anthony Mackie spiega come Sam sconfiggerà Red Hulk

Leggi su Cinefilos.it

NewSamRedLa star diNewha parlato della mancanza di superpoteri di Sam Wilson mentre il nuovo Cap del MCU si prepara per una battaglia con il malvagio Red.Sam Wilson è diventato il nuovodell’MCU in The Falcon and the Winter Soldier, anche se non vedremo cosa è realmente in grado di fare fino a quando non lo vedremo in azione inNewdel prossimo febbraio.Mentre il film sembra puntare sullo stesso tono concreto di: The Winter Soldier del 2014, Sam dovrà anche vedersela con Red. È un nemico immensamente potente che darebbe filo da torcere anche a Steve Rogers, per non parlare di un ragazzo normalel’ex Falcon.Parlando al Disney APAC Content Showcase di Singapore,ha discusso diil nuovoaffronterà le minacce dei superpoteri senza avere il siero del super soldato che gli scorre nelle vene.