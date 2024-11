Oasport.it - Arianna Fontana pronta all’esordio nella Coppa del Mondo di speed skating a Nagano: le gare che affronterà

Manca sempre mano all’inizio delle(Giappone) per la prima tappa delladeldi. Sul ghiaccio del M-Wave assisteremo al primo dei cinque appuntamenti del massimo circuito internazionale e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico e allenatore Maurizio Marchetto si presenta con grandi ambizioni. La preparazione a Inzell ha dato riscontri molto positivi e ora si vuol raccogliere i frutti.In un gruppo azzurro con tante ambizioni, incuriosisce non poco quanto saprà fare. L’atleta italiana più medagliatastoria dei Giochi Invernali ha alzato l’asticella, volendo competere in entrambe le discipline del pattinaggio velocità (e short track). La campionessa valtellinese ha lanciato il guanto di sfida a se stessa e vedremo fin dove saprà spingersi.