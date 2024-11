Adriano prepara l’addio al calcio | anche ex-nerazzurri presenti alla partita-evento

Leggi su Ilnerazzurro.it

Impossibile dimenticare il suo mancino, la sua velocità ed esplosività, la sua forza fisica e il suo dribbling. Per lunghi tratti, fu considerato l’erede diretto del connazionale Ronaldo, il Fenomeno. Ma gli infortuni e le travagliate e dolorose vicissitudini hanno condizionato irrimediabilmente la sua carriera.Leite Ribeiro, all’età di 42 anni, darà il suo ufficiale addio al. L’“Imperatore” sta, infatti, organizzando insieme a MTR7, unache segnerà il ritiro di. Ecco quando si terrà e gli ospiti.Addio dell’Imperatore: Materazzi ed altri ex-Inter per celebrareL’del ritiro ufficiale disi terrà allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, tra un mese: l’appuntamento è fissato per il 15 dicembre. Il ritiro dell’attaccante brasiliano è organizzato dstesa compagnia – MTR7 – che ha gestito eventi simili legati ad altri connazionali verdeoro tra cui Kakà, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldinho.