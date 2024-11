Ucraina. Cosa ha detto Giorgia Meloni sui missili a lungo raggio contro la Russia

Leggi su Open.online

Sui social media circola una presunta dichiarazione attribuita al Presidente del Consiglio,, in cui si afferma che non sostiene la decisione del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di consentire all’di colpire il territorio russo con. Tuttavia, questa narrazione non corrisponde alla realtà.Per chi ha frettaLa fonte della notizia è l’account X “BRICS News” e non riporta alcuna fonte.ha rilasciato un’intervista video dove non contesta la scelta.Ciò che contesta è l’aggressività della.Inoltre, afferma di comprendere il punto di vista degli USA.AnalisiI post social riportano un testo che inizia con uno strano «APPENA ARRIVATO» derivante, evidentemente, da una traduzione automatica:APPENA ARRIVATO: Il premier italianoafferma che l’Italia non sostiene la decisione del presidente degli Stati Uniti Biden di consentire all’di colpire all’interno della