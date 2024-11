Liberoquotidiano.it - "Su questo Giorgia Meloni è impeccabile": Giuliano Ferrara fa rosicare tutta la sinistra

Un elogio al presidente del Consiglio,, arriva danel suo editoriale per “Il Foglio”, soprattutto in materia di politica estera, inmomento di così delicato equilibrio mondiale, sull'asse USA-Russia.scrive: “La politica estera e la collocazione internazionale dell'Italia sono materia riservata di chi guida il governo con la fiducia del Parlamento (e della Farnesina, in misura significativa ma minore). Dato come sta messo il mondo, con l'Europa a passo di lumaca e gli Stati Uniti a passo di carica, in direzioni divergenti sul fronte ucraino e russo, questa materia è oggi il primo criterio di giudizio sull'operato di un ministero. Bisogna riconoscere “de core” che incampo decisivo. Fronteggia con circospezione e la dovuta prudenza le mattane di un alleato chiassoso schierato sull'asse Putin-Trump e si sbarazza ogni giorno della sua possibile ipoteca.