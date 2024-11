Lanazione.it - Serata Panathlon: ecco il modello Zenith

Prato, 20 novembre 2024 – Il calendario del campionato di Serie D regala una sfida storica: il primo derby cittadino tra il Prato Calcio e la. Domenica al Lungobisenzio si affronteranno due squadre che condividono il difficile obiettivo della salvezza, ma che rappresentano realtà profondamente diverse del panorama sportivo pratese. Da una parte, il Prato Calcio, una società che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con non pochi problemi, trovandosi ora a lottare per mantenere la categoria. Dall’altra launa squadra giovane che, dopo la recente promozione, sta affrontando con determinazione il salto di qualità richiesto dalla nuova serie, seppur con le difficoltà di una realtà in continua crescita. Ladedicata allaIl presidente della, Valentini, non nasconde le sfide che la società sta affrontando: "Fare sport a Prato è complicato per la mancanza di strutture adeguate.