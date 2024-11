Dilei.it - Sanremo Giovani, Settembre e Selmi di X Factor in semifinale

Continuano le sfide tra italenti pronti a far parte delle Nuove Proposte di2025. La seconda puntata diha decretato altri 3 artisti che rientrano tra i semifinalisti del concorso che potrebbe portarli a cantare al teatro Ariston della kermesse condotta da Carlo Conti.A passare il turno, questa volta, la bellissima Grelmos e, due volti già noti dai fan di X.“”, i semifinalisti della seconda puntataNella seconda puntata di, Alessandro Cattelan, conduttore della competizione e prossimo co conduttore della serata finale di, è tornato a presentare 6 dei 24 cantanti in gara per ottenere un posto all’interno delle Nuove Proposte.Una serata che, anche questa volta, ha visto 3 manche testa a testa in cui i ragazzi e le ragazze hanno provato a convincere la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo.