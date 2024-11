Lanazione.it - Riscaldamento in tilt. La primaria Ciliani resta giorni al freddo: "Subito una soluzione"

Se al Buzzi piove nelle aule, non va meglio alla scuoladove danon funzionano i riscaldamenti. Da quando è stato acceso l’impianto ci sono stati problemi continui, con il risultato che i bambini dellasono rimasti più di una mattina al, sollevando l’ira dei genitori, che hanno scritto una lettera parte al Comune per chiedere un intervento risolutivo. Con le temperature che si abbassano, soprattutto nelle ore notturne, è frequente che le caldaie vadano in blocco al mattino quando vengono riaccese, soprattutto se si tratta di un impianto vetusto come appunto nel caso della scuola. Il progetto per la sostituzione dell’impianto dic’è, ma i tempi non sono in linea con le esigenze dei piccoli studenti, anche perché si parla di sostituire le caldaie della scuola non prima della prossima primavera.