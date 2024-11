Ilrestodelcarlino.it - "Recanatese, serve un uomo d’ordine a centrocampo"

Manolo Manoni, ex tecnico tra le altre squadre, di Fano, Samb e Castelfidardo, è stato uno di quelli che al 92’ ha lasciato il "Tubaldi" domenica scorsa, arciconvinto che il risultato, ormai, era abbondantemente acquisito. Dirigendosi verso il parcheggio ha ascoltato brusii tutt’altro che tranquillizzanti e, non credendo alle proprie orecchie, ha chiesto conferma di quello che stava avvenendo. È possibile dare una spiegazione logica a tre minuti di incomprensibile follia nei quali si è sciupato quanto fatto dopo una partita encomiabile? "Davo per scontata la vittoria dellae anzi pensavo che dopo il terzo gol dei giallorossi tutto era in ghiaccio, vista poi la facilità con la quale si stava sfiorando la quarta segnatura. L’Isernia avanzava più con la forza d’inerzia che con la testa, denotando anche mancanza di equilibrio.