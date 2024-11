Napolipiu.com - Ranieri: “Ferlaino mi cacciò perché feci giocare Massimo Mauro”

Leggi su Napolipiu.com

Il tecnico della Roma, ha rivelato un clamoroso retroscena del suo esonero dal Napoli nel 1991.Un antico retroscena riemerge dalle parole di Claudio. L’attuale allenatore della Roma, commentando la gestione di Dybala, ha dichiarato: “Io faccio come mi pare. In passato sono andato a casaho fattoun giocatore che la proprietà non voleva che io mettessi in campo. Il fatto di Dybala l’ho messo subito in chiaro: io scelgo chi voglio”.La vicenda richiama alla memoria quanto già rivelato dal tecnico romano nel dicembre 2010, quando, dopo un diverbio con l’opinionista di Sky, raccontò: “Una sola volta in carriera mi è capitato che un presidente mi chiedesse di mettere fuori rosa un giocatore, io ho risposto che i giocatori che ho li uso. Se lo faiti esonero, la risposta del presidente.