Romadailynews.it - Paura a Tor Marancia: crolla un pino a piazza Navigatori

Nessun ferito, ma disagi alla viabilità per la rimozione dell’alberoMomenti di apprensione questa mattina a Tor, quartiere di Roma, dove un grossoto nell’area verde al centro didei.L’incidente è avvenuto intorno alle 7, quando l’albero è caduto improvvisamente, con alcuni rami che hanno raggiunto la pensilina di una fermata dell’autobus.Sul luogo sono immediatamente intervenuti gli agenti del gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità, evitando ulteriori disagi. Successivamente, gli operatori dell’ufficio giardini si sono occupati del taglio e della rimozione dell’albero.Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il crollo ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di ripristino.