Montenapoleone è la via del lusso più cara al mondo: quali strade ha battuto

Milano, 20 novembre 2024 – Un primato di cui andare in qualche modo fieri perché manifestazione di vitalità commerciale oppure un ulteriore segnale di come Milano sia sempre più un città per ricchi, come sostengono alcuni dei suoi critici? Lasciamo ai posteri l’ardua sentenza e limitiamoci al dato di cronaca: via, la strada più fashion della città, diventa per la prima volta la via commerciale delpiù costosa al, con canoni prime di 20.000 euro al metro quadro all'anno. Il sorpasso Il “successo” è certificato dal report “Main streets across the world” realizzato da Cushman & Wakefield, arrivato alla sua 34esima edizione. È anche la prima volta che una città europea sale sul gradino più alto del podio nella graduatoria globale. Il report monitora 138 location retail urbane nel, prevalentemente del, sulla base del valore dei canoni prime.