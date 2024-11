Movieplayer.it - Michelle Yeoh si è sentita una "fallita" per non essere riuscita ad avere figli

parla del suo primo matrimonio e del suo desiderio di maternità mai soddisfatto.ha dichiarato questa settimana di "sentirsi un fallimento" per nonad. L'attrice di Wicked ha condiviso la sua prospettiva durante una conversazione sull'infertilità. The Brothers Sun cancellata,è addolorata: "Difficile capire perché" L'intervista dell'attrice "Credo che il momento peggiore sia quello in cui ogni mese ti senti un fallimento", ha detto durante un'intervista con la BBC. "Non è stato per mancanza di tentativi, perché ho sempre, e tuttora, amato i bambini". La star di Everything Everywhere All at Once ha chiarito: "Credo che sia una scelta femminile. È una tua scelta se .